Volleyball Landesklasse Frauen : Guter Saisonauftakt

Volleyballerinnen der TSG Warin gewinnen 3:1 gegen Warnemünde und kassieren gegen Pampow 0:3-Niederlage

von Onlineredaktion SVZ

03. Oktober 2018, 23:56 Uhr

Für die Volleyballfrauen der TSG Warin begann die neue Saison in der Landesklasse West am Sonntag in Rostock mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Warnemünde V und einer glatten 0:3-Niederlage gegen den MSV Pampow III.

Gegen die jungen Mädchen des Gastgebers SV Warnemünde begannen die Warinerinnen sehr unkonzentriert. Es gab keine Abstimmung auf dem Feld und viele unnütze Fehler, sodass die TSG schnell mit 2:13 Punkten zurück lag. Durch eine Aufschlagserie von Liane Henneberg und einigen erfolgreichen Angriffen gingen die Warinerinnen dann sogar 15:13 in Führung, gaben den Satz aber doch noch mit 20:25 ab. Im zweiten Durchgang hatten sich die Wariner Frauen endlich gefunden und dominierten diesen klar. Am Ende hieß es 25:9 für die TSG. Der Beginn des dritten Satzes war ein Spiegelbild des ersten. Die TSG Warin lag durch viele Annahmefehler und verschlagene Aufgaben schnell mit 0:6 zurück. Aber das Team kämpfte sich wieder heran und konnte danach das Spiel erfolgreich gestalten und den Satz mit 25:14 gewinnen. Im vierten Satz begann die TSG-Frauen wieder konzentrierter und führten diesmal selbst mit 6:0. Diese Führung gaben die Warinerinnen auch nicht mehr ab, gewannen mit 25:12 und das Spiel mit 3:1 Sätzen.

Das zweite Duell gegen die dritte Mannschaft des MSV Pampow begann sehr ausgeglichen bis zum 14:14. Dann konnten sich die Pampowerinnen durch gut gespielte Angriffe etwas absetzen und gewann den Satz mit 25:20. Im zweiten Satz hatten die Warinerinnen große Probleme bei der Annahme und der Feldabwehr. Außerdem kamen sie überhaupt nicht mehr zum Angriff und konnten kaum eigenen Punkte machen. Dieser Satz ging mit 25:12 klar an die Pampower Frauen. Der dritte begann wieder besser für die TSG. Mit ihren Aufgaben und Angriffen wurden Pampow unter Druck gesetzt und die TSG führte mit 10:5. Doch dann fehlte es wieder an der nötigen Abstimmung und die MSV-Frauen konnten zum 14:14 ausgleichen und dank weiterer Annahmefehler der Warinerinnen diesen Satz deutlich mit 25:16 gewinnen.

Gegen die Mannschaft des MSV Pampow wäre eventuell etwas mehr drin gewesen. Die Wariner Frauen waren trotzdem mit ihrer Leistung zufrieden und finden sich jetzt im Mittelfeld der Tabelle wieder. Der nächste Spieltag findet am 27. Oktober in Wismar statt.