Fußball Landesklasse, 2. Spieltag : Klassischen Fehlstart hingelegt

Fußball Landesklasse III: SV Teterow – FC Aufbau Sternberg 4:0 (2:0) / Gastgeber spielte einfach abgezockter

von svz.de

28. August 2018, 23:17 Uhr

Das erste Auswärtsspiel der Sternberger Landesklasse-Fußballer beim SV Teterow ging mit 0:4 in die Hosen und legte damit einen klassischen Fehlstart hin.

Die Sternberger nur auf zwei Positionen gegenüber der Vorwoche umgestellt und gleich in der zweiten Minute durch Jonas Goebel die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Doch der Schuss aus spitzem Winkel wurde vom hervorragend haltenden Torwart entschärft. Nach neun Minuten, Sternberg hatte Ballbesitz in der eigenen Hälfte, unterband der Gegner das Aufbauspiel. Der Ball gelangte diagonal zum Teterower Außenstürmer, der Robert Dreampaehl zum 1:0 überwand. Die Sternberger waren danach die leicht feldüberlegene Mannschaft. Aber es gelang den Gästen nicht, wenn Teterow aufrückte, in die vorhanden Räume zu spielen, um Torgefahr zu erzeugen. Teterow traf nach einer kurz gespielten Ecke zum 2:0. Ein Freistoß von Jörn Blumenthal verfehlte kurz vor der Pause das Ziel.

Die zweite Halbzeit begann wie die Erste mit einer Gelegenheit für Sternberg. Blumenthal flankte den Ball zu David Henze, aber dessen Kopfball landete an der Querlatte. Der Gastgebe verwertete einen schlecht verteidigten Einwurf eiskalt zur 3:0 Führung. Aufbau erspielte sich zwar noch zwei Torgelegenheiten, aber Teterow war erneut abgezockter, Pascal Zeiter machte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das 4:0.