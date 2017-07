segeln : Leichtgewichte trotzten dem kräftigen Wind

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Am ersten Juli-Wochenende fand in Güstrow die alljährliche Sommerregatta statt, die in diesem Jahr ihren Namen nicht wirklich verdiente. Bei widrigen Bedingungen gingen knapp 100 Segler in unterschiedlichen Bootsklassen an den Start. Bei Dauerregen und vier Windstärken wurden am Sonnabend drei Wettfahrten gesegelt. Sonntag ließ der Regen gegenüber den Vortag deutlich nach, dafür blies der Wind kräftiger. Es konnten ebenfalls drei Wettfahrten gesegelt werden. Die Optimisten stellten mit 45 Seglerinnen und Seglern das stärkste Feld.

von Thomas Willmann

erstellt am 04.Jul.2017 | 23:00 Uhr