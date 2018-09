Fußball Landesklasse Staffel III : Mit Heimsieg im Rücken jetzt auch auswärts punkten

von Thomas Zenker

Nach dem spielfreien Wochenende (Pokal) geht die Punktejagd des FC Aufbau Sternberg in der Fußball Landesklasse morgen weiter. Die Männer reisen zum Tabellenachten Güstrower SC II. Anstoß ist um 14 Uhr im Jahn-Staion.

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Elmenhorst vor zwei Wochen im Rücken rechnet sich die Brümmer-Elf auch eine Chance in Güstrow aus. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni diesen Jahres entführten die Sternberger beim 1:1 einen Punkt aus der Barlachstadt. Das Selbstvertrauen in der Aufbaumannschaft scheint gefestigt zu sein. Jetzt soll auch auswärts eine gute Figur abgegeben werden. Ein Heimspiel hat dagegen die zweite Mannschaft des FC Aufbau in der Kreisliga. Am Sonntag ab 14 Uhr erwartet das Team den TSV Vietlübbe im Stadion am See. Im Pokalspiel mit gleicher Ansetzung war der FC Aufbau noch unterlegen, aber am Sonntag soll der Spieß gedreht werden.