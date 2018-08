19. Sternberger Triathlon : Respekt für gezeigte Leistungen

Wieder mehr als 100 Starter beim Sternberger Triathlon mit Ehrgeiz und Spaß auf den Strecken / Nächstes Jahr 20. Jubiläum

von Onlineredaktion SVZ

27. August 2018, 23:53 Uhr

Am vergangenen Sonntag fiel um 10 Uhr der Startschuss zur 19. Auflage des Sternberger Triathlons. Bei bestem Wetter versammelten sich wieder mehr als 100 Athleten, die sich an der Badeanstalt sportlich messen wollten. Bei einer Wassertemperatur von 21 Grad stürzten sich dann alle Triathleten in die Fluten und die Zuschauer konnten sich auf einen spannenden Wettkampf freuen.

Nach dem Start im Wasser vor dem Badesteg schwammen die Triathleten auf einen 750 Meter Dreieckskurs. Nach 11:26 Minuten hatte der erste Sportler den See bereits wieder verlassen. Karl Becker war im Wasser der Beste und nicht zu schlagen. Bei den Frauen war Sophie Fischer unglaublich schnell unterwegs und verließ das Wasser bereits nach 11:29 Minuten. Dann wurde die Badekappe gegen das Rennrad getauscht und ab ging es auf die 20 km lange Radstrecke. Hier konnte Karl Becker seinen ersten Platz nicht verteidigen. Felix Dittberner war auf dem Rennrad richtig stark und konnte sich somit an die Spitze setzen. Bei den Frauen war Sophie Fischer auch auf dem Fahrrad nicht zu schlagen. Jetzt wurden die Laufschuhe geschnürt. Es ging auf die abschließende Laufstrecke über zweimal 2,5 km. Matthias Schulz hatte die besseren Kraftreserven und durchlief nach 1:01:38 Std. als erster den Zielbogen vor Felix Dittberner mit 1:02:20 Std. und Robert Prahl in 1:03:13 Std. Bei den Frauen gewann wir erwartet Sophie Fischer in 1:05:54 Std. vor Johanna Hanisch 1:21:30 Std. und Birgit Stark 1:21:58 Std., die sich knapp geschlagen geben musste. Die beste Staffel an diesem Sonntag war das Güstrower Team „mit ohne Sprudel“ um Hannes Kuntermann. Im nächsten Jahr gibt es die Jubiläumsauflage Nummer 20, die hoffentlich wieder gut besucht wird, sonnig und voller Spannung ist.

