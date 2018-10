Fußball Landesliga West : Rote Laterne übernommen

FC Seenland Warin – Lübzer SV 0:3 (0:1)

von svz.de

28. Oktober 2018, 23:48 Uhr

Nach einer insgesamt ziemlich enttäuschenden Vorstellung unterlagen die Wariner Seenland-Kicker gegen den Tabellenletzten Lübzer SV auf heimischem Platz klar mit 0:3. Der FCS steht nun im fünften Jahr der Landesligazugehörigkeit erstmals auf dem letzten Tabellenplatz.

Dabei hatten sich die Glammsee-Kicker so viel vorgenommen. Aber sie konnten trotz optimalem Kaders nicht an die ordentliche Leistung der Vorwoche in Schwerin (1:1) anknüpfen. Viel Leerlauf im eigenen Spiel, wenig Spielfluss und herausgespielte Torchancen und etliche Unsicherheiten in der Hintermannschaft der Rot-Weißen bescherten den Gästen letztendlich den ersten, aber auch redlich verdienten Auswärtssieg am Glammsee.

