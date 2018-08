Fußball Landesliga West, 1. Spieltag : Saisonauftakt mit Heimniederlage

Fußball Landesliga West: FC Seenland Warin – FC Anker Wismar II 1:2 (0:0) / Gäste drehen in Schlussphase das Spiel

von svz.de

12. August 2018, 23:36 Uhr

In einem Spiel auf sehr niedrigem Landesliganiveau waren es letztendlich die Gäste aus Wismar, die in der Schlussphase zwei Standards zum 2:1-Sieg beim FC Seenland Warin nutzten. Die Gastgeber musste viele Ausfälle an diesem Tag verkraften. So standen drei Akteure aus der zweiten Mannschaft sowie Neuzugang Conradi in der Anfangsformation und auch Co-Trainer Michael Seidemann (38) musste erneut die Töppen schnüren. Zu allem Übel zog sich schon frühzeitig (17.) Seenland-Schlussmann Philipp Schröder eine schmerzhafte Muskelverletzung zu, hielt aber tapfer bis Spielende durch. Trotz der Niederlage zeigte diese „zusammen gewürfelte“ Truppe vom Willen und der Moral her mit viel Teamgeist eine respektable Leistung. Das brachte auch Coach Norman Ziemens nach Spielende vor seiner Mannschaft nachhaltig emotional zum Ausdruck.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging Warin in der 60. Minute in Front. Erst traf Danny Thomas aus der Drehung nur den Pfosten, aber den Abpraller setzte Marty Prehn bei seinem ersten Landesliga Einsatz zum umjubelten 1:0 in die Maschen (60.). In der Schlussphase bekam der Wariner Lucas Wichert bei der Abwehr den Ball an den Oberarm. Sofort zeigte der nicht immer überzeugende Schiri Stefan Beyer (PSV Rostock) auf den ominösen Punkt. Den Handstrafstoß verwandelte Thomas Ehlert zum 1:1 (79.). Fünf Minuten später kassierte der FCS nach einer Ecke mit platziertem Kopfball aus etwa fünf Metern durch Wahid Abasi das 1:2 (84.).