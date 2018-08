Fußball Landesklasse III : Total verkorkster Saisonauftakt

Fußball Landesklasse III: FC Aufbau Sternberg – Mulsower SV 1:5 (1:3) / Gastgeber-Pech: Vier Verletzte und ein Eigentor

von svz.de

13. August 2018, 23:48 Uhr

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison war der Mulsower SV im Sternberger Stadion am See zu Gast und hatte beim 5:1-Sieg die deutlich besseren Karten. Zu Beginn waren beide Mannschaften darauf bedacht, kein Fehler zu machen. Der Gastgeber überzeugte zunächst mit viel Ballbesitz und klarer Spielanlage. Die Gäste standen sehr tief und stellten klug die Räume zu. Die Sternberger schalteten den Vorwärtsgang ein, waren weit aufgerückt und wollten das Tor erzwingen. So wurden die Mulsower quasi zum Kontern eingeladen. Schnell und überlegt schloss Dennis Kirschner den Konter zum 0:1 in der 16. Minute ab. In der 23. Minute der nächste Nackenschlag. Relativ einfach spielten die Gäste den Ball durch die Sternberger Abwehr und Kirschner nutzte seine zweite Chance zum 0:2. Kurz danach der nächste Stimmungskiller: Hans Köpcke musste mit einer Zerrung ausgewechselt werden. Mit viel Druck sollte jetzt der Anschlusstreffer erzwungen werden. Der gelang dann nach einer Ecke von Jörn Blumenthal, als dem Mulsower Verteidiger der Ball beim Abwehrversuch zum 1:2 über den Scheitel rutschte (42.). Noch vor der Pause wurde Sternbergs Defensive wieder über außen ausgehebelt, der Eigentor-Schütze stellte den alten Zweitore-Abstand wieder her – 1:3.

Es folgte in der 63. Minute der nächste negative Höhepunkt. Remo Groß spielte zu seinem Keeper zurück, dem versprang der Ball dermaßen kurios, dass er am Ende zum 1:4 im eigenen Kasten landete. „Erst hatte Aufbau kein Glück und dann kam noch Pech hinzu“, das war wohl das Motto an diesem Spieltag. Minuten später musste Sternberg zum dritten Mal wechseln. Für den verletzten Michael Faust kam Mirko Nietschke in die Partie. Als dann noch Robert Draempaehl mit einer Schulterprellung den Platz verlassen musste, war die Sternberger Gegenwehr erloschen. Mulsow traf nach einem Fehlpass in der Sternberger Abwehr zum 1:5-Endstand und ging als verdienter Sieger vom Platz.