Brüeler Schützengilde : Zweites Pfingstschießen der Jugend

Bei einer Temperatur um die 15 Grad mit Regenschauer fand am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal das Pfingstschießen auf der Anlage der Brüeler Schützengilde am Weg zum Roten See statt.

Für die Jugend hatten die Gastgeber dieses Jahr eine Überraschung parat. „Wir hatten uns ein Schieß-Kino, also Laserschießen, von einem Vereinsmitglied ausgeliehen“, so Annett Vollmann, Jugendwartin der Brüeler SG.

Als Gäste begrüßten die Brüeler drei Jugendliche von dem Parchimer Schützengilde 1410, zwei Teilnehmer von der Grabower Schützenzunft 1655 und Sandor Ratz von der Lübzer Schützengilde 1650. Außerdem nahmen fünf Nachwuchsschützen der Gastgeber am Wettkampf teil. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen aufgeteilt und absolvierten jeweils das Dosen-Schießen mit der Pistole und danach das Scheiben abschießen mit dem Gewehr.



Gruppe I

1. Sandor Ratz (Lübzer SG) 3400/470 = 3870

2. Marvin Kannacher (Brüeler SG) 1800/590 = 2390

3. Ilka Hahn (Parchimer SG) 900/390 = 1290



Gruppe II

1. Tina Steffens (Brüeler SG) 1600/1310 = 2910

2. Hannes Jolitz (Brüeler SG) 1700/1190 = 2890

3. Bastian Will (Grabower SZ) 700/1210= 1910

4. Jenny Hahn (Parchimer SG) 1800/80 = 1880



Gruppe III

1. Niclas Vollmann (Brüeler SG) 3700/1390= 5090

2. Felix Krolop (Brüeler SG) 1800 / 1830 = 3630

3. Romy Kadymski (Parchimer SG) 1660 / 430 = 2030

4. David Will (Grabower SZ) 900 / 280 = 1180





von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 07.Jun.2017 | 23:44 Uhr