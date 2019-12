Fußball-Oberliga : 1000 Euro Strafe nach Angriff auf Schiedsrichter: MSV Pampow akzeptiert Urteil

Verein geht nicht in Berufung, prüft aber rechtliche Schritte gegen den Täter.

09. Dezember 2019, 16:52 Uhr

Der MSV Pampow hat im Verfahren mit dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) ein schnelles Urteil erhalten. Der Verein wird nach dem Vorfall am 29. November, bei dem ein Zuschauer nach der Heimpartie gegen Seelow den Schiedsrichter auf dessen Weg in die Kabine geschlagen hatte, 1000 Euro Strafe bezahlen.

Wir werden nicht in Berufung gehen und nehmen das Urteil an. Als Verein tragen wir hier eben auch ein Stück Verantwortung, auch wenn es sich um die unglaubliche Tat eines Einzelnen handelt. Allerdings prüft unser Rechtsbeistand, ob wir die Kosten zivilrechtlich an den Täter weiterreichen können. Jens Heysel, Vereinspräsident MSV Pampow

Wichtiger als das Akzeptieren der Strafe war dem Vorsitzenden jedoch der Wunsch, dass der Unparteiische auch weiter vorbehaltlos seinem Hobby nachgehen möchte. „Wir wünschen Denis Waegert nochmals alles Gute und bitten als Verein um Entschuldigung für diesen Zwischenfall. Gleichzeitig bedanken wir uns beim NOFV für das faire Miteinander.“

