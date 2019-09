Volleyball : Wong-Orantes komplettiert Kader des SSC Palmberg Schwerin

Justine Wong-Orantes, geboren am 6. Oktober 1995, stammt aus Cypress (Kalifornien). Sie ist 1,68 m groß, ihre Angriffshöhe liegt bei 2,82 m, ihre Blockhöhe bei 2,77 m. Während ihrer Collegezeit in Nebraska (Child, Youth and Family Studies) gewann sie mit ihrem Team u. a. 2015 die nationale Meisterschaft und 2016 die Big Ten Meisterschaft amerikanischer Universitäten. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie die zweifache Nominierung für das All American First Team des amerikanischen Volleyballverbandes und die zweifache Ernennung zur besten Defensivspielerin im Big Ten Tournament.