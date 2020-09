Fussball : Aufholjagd durch Kartenflut ausgebremst

Der SV Plate unterliegt mit zwei Mann weniger der SG Ludwigslust/Grabow mit 1:4.

27. September 2020, 14:40 Uhr

Den 4. Landesliga-Spieltag kann man beim SV Plate getrost zu den Akten legen. So setzte es zu Hause gegen die SG Ludwigslust/Grabow beim 1:4 eine deutliche Niederlage, zugleich muss Trainer Rüdiger Vokuhl im nächsten Spiel auf Philipp Siering und Jon Brinkmann verzichten, die beide vom Platz gestellt wurden.

Nachdem Tim Anders die Gäste (17.) in Führung brachte und Boris Baerwinkel kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte, war es der eingewechselte Michele Daleske, der nach etwas mehr als einer Stunde mit dem Anschlusstor für etwas Hoffnung auf Plater Seite sorgte. Die Aufholjagd hätte beginnen können, wenn nicht Siering mit Gelb-Rot und Jon Brinkmann mit Rot (Notbremse) vom Platz gestellt worden wären. So hatte Ludwigslust/Grabow per Strafstoß zum 3:1 leichtes Spiel. Die Gäste hatten anschließend natürlich sehr viel Platz, Steffen Kretschmer setzte dann mit dem Abpfiff den 4:1-Schlusspunkt.

Nächste Woche gastiert der SV Plate am Sonntag beim Lübzer SV – ohne Siering und Brinkmann. Coach Vokuhl muss sich also etwas einfallen lassen, damit es mit dem zweiten Saisonsieg klappt.