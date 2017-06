Judo : Beim Jugendpokal vorn mitgemischt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sie wollten beim Deutschen Jugendpokal vorn mitmischen und vielleicht auch um die Medaillen mitkämpfen – beides ist den U16-Judoka aus der Landeshauptstadt geglückt. Während sich die Jungs auf Rang neun vorkämpften, verpassten die Mädchen mit Platz fünf das Podest nur um Haaresbreite. Insgesamt starteten im hessischen Frankfurt 26 Mädchenmannschaften und 33 Jungenmannschaften aus ganz Deutschland.

Gut vorbereitet gewannen die Schweriner Sportschülerinnen in der Vorrunde gegen eine bayrische und eine hessische Mannschaft souverän und zogen so als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Dort ging es zunächst im Achtelfinale gegen eine weitere hessische Mannschaft knapper zu, aber auch hier behielt „Team Schwerin“ knapp mit 3:2 die Oberhand. Im Viertelfinale machten die Schwerinerinnen mit den Kämpferinnen vom SC Berlin beim 4:1 kurzen Prozess und drängten ins Halbfinale vor. Dort war dann der spätere Sieger von der Kampfgemeinschaft TSV Großhadern/TSV Lenggries eine Nummer zu groß. Dennoch hatte die Landeshauptstädterinnen noch die Chance auf Bronze, allerdings war dann die Luft raus, es gewannen die Mädels von Kim Chi Wiesbaden, sodass am Ende aber ein beachtlicher und respektabler fünfter Platz heraussprang.

Die Jungs aus der Landeshauptstadt setzten sich in sehr spannenden Kämpfen als Poolzweite durch und gewannen dann auch das Achtelfinale gegen den JV Ippon Rodewisch. Im Viertelfinale unterlag das Team dem späteren Turnierzweiten vom TSV Abensberg (Bayern). In der Hoffnungsrunde stand dann ein Kampf gegen den TSB Ravensburg an, den die Schweriner schon sicher gewonnen schienen, als in der letzten Begegnung eine Disqualifikation zu Ungunsten der Schweriner das Turnier beendete. So blieb der neunte Platz auf der Habenseite.

Es war eine großartige Reise, alle Judoka traten geschlossen als Mannschaft auf und alle haben ihren Anteil geleistet – so wie der Deutsche Jugendpokal es meint.





Team Schwerin (U16-Mädchen): Hannah Bröder, Enikö Petrak, Sarah Hausweiler, Lilly Conell, Mareike Schüch, Kim Tepelmann.



1. Schweriner Judoclub (U16-Jungen): Jannik Wolter, Joseph Lehninger, Leon Lipper, Mirko Naujokat, Antonio Knye, Yves Tepelmann, Anton Syvokhin, Jan-Eric Liedtke, Piet-Ole Sturm.