Triathlon Schwerin : Das Schloss immer in der Nähe

Am Sonntag wird zum 29. Mal der Schweriner Schlosstriathlon durchgeführt, der 25. Juni wird also wieder ein Sportfesttag in der Innenstadt der Landeshauptstadt werden.

„Neu ist, dass wir direkt im Schweriner See hinter dem Marstall schwimmen, das ist für Athleten und Zuschauer noch attraktiver“, beschreibt Volkmar Müller, Vereinsvorsitzender des Ausrichters Tri-Sport Schwerin, die Neuheit. Sonst halten die Dreikämpfer am Altbewährten fest. So sind die Erwachsenen nach dem Schwimmen auf dem Fahrrad je nach gewählter Streckenlänge entweder in der Schelfstadt oder um den halben See hin und zurück gefragt. Zum Abschluss wird um den Burgsee gelaufen. Passend zum Motto des Sportevents ist das Schloss immer im Blick.

Was für Teilnehmenden und Zuschauer ein attraktiver Austragungsort ist, macht manchem Anwohner an diesem Tag die An- und Abreise mit dem Auto etwas schwer. Die Werderstraße und einige umliegende Straßen sind für den Autoverkehr von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt.

Los geht’s um 9.30 Uhr mit den Swim&Run-Wettbewerben der Nachwuchssportler, die am Bertha-Klingberg-Platz ihre Wettkämpfe austragen. Die Sprinter gehen ab 10 Uhr auf die Strecke, sie starten hinter dem Marstall mit der Schwimmdisziplin. Nach den 750 Metern Schwimmen stehen dann 20 Kilometer Radfahren und abschließend noch 5 Kilometer Laufen auf dem Programm. Für die Starter des Nordpokals (ab 12 Uhr) verdoppeln sich Distanzen. Sie müssen die Olympische Distanz absolvieren. Das Ziel befindet sich wie in den vergangenen Jahren am Platz am Beutel.

Die Veranstalter sind bereit für den 29. Schweriner Schlosstriathlon. Ein Jubiläum ist das zwar noch nicht, aber dennoch ist die 29. Ausgabe besonders bemerkenswert, denn bis vor ein paar Tagen sah es noch ganz danach aus, als sollte diese lange Tradition abrupt enden.

Die Zuständigkeit für die Sportveranstaltung, die eine Nutzung von Straßen einschließt, wechselte im Laufe des Jahres von der oberen zur unteren Verkehrsbehörde und die stellte die Genehmigung in diesem Jahr in Frage. Nur durch den Einsatz des Oberbürgermeisters Rico Badenschier und seiner Dezernenten konnte das Sportereignis für die Stadt im letzten Moment gerettet werden. „Schwerin will und soll eine Sportstadt sein. Da gehört auch ein attraktiver Triathlon dazu. Obwohl es verkehrstechnische Herausforderungen gibt, war es uns wichtig, dass wir den Wettkampf erhalten“ so der Oberbürgermeister nach der Entscheidung.

Der Verein freut sich auf das große Sportfest. Eines ist jedoch jetzt schon sicher: Auch wenn die Tradition dieses Mal noch gerettet wurde. In der diesjährigen Form wird es den Triathlon vermutlich nicht noch einmal geben.

von Frederic Werner

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr