Fussball-Landespokal : Dynamo empfängt Anker

Zweite Landespokalrunde bietet interessante Paarungen

Avatar_prignitzer von Hagen Bischoff

24. August 2020, 14:00 Uhr

Kugel um Kugel zog Peter Dluzewski als Staffelleiter des Landespokals am frühen Nachmittag in der Geschäftsstelle des Landesfußballverbandes aus dem großen Lostopf, um die Paarungen für die zweite Runde des MV-Cups zu ermitteln. Bei den insgesamt 62 Teams der wird er damit unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben.

Das aus neutraler Sicht wohl interessanteste Spiel dürfte auf der Schweriner Paulshöhe steigen, wenn der ambitionierte Landesligist von der SG Dynamo den FC Anker Wismar (Staffelsieger Verbandsliga 20219/20) empfängt. Finalist Torgelow dagegen muss zur SG Einheit Crivitz reisen, die anderen Oberligisten haben ebenfalls allesamt Auswärtsspiele vor der Brust. Neustrelitz gastiert in Tessin, der Rostocker FC beim Brüeler SV, Pampow in Wöpkendorf und der Greifswalder FC beim FC Landhagen. „Losfee“ Dluzewski zog zudem mit Nordbräu Neubrandenburg und Hanse Neubrandenburg ein Stadtduell in Runde zwei und auch das erst vor knapp zweieinhalb Wochen stattgefundene Viertelfinale zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und dem Penzliner SV bekommt nun eine Neuauflage.

Einzig die Profis vom FC Hansa Rostock haben als amtierender Pokalsieger ein Freilos bekommen, spielen sie doch zeitgleich in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Spieltermin für die zweite Runde des Landespokals ist der 12./13. September.

2. Runde Landespokal: SV Pastow – Blau-Weiß Baabe, Penkuner SV – VfL Bergen, Sievershäger SV – SV Siedenbollentin, Rehnaer SV – FC FK R. Schneider, SG Groß Stieten – SFV Nossentiner Hütte, SV Teterow – SG Karlsburg/Züssow, VfB Pommern Löcknitz – Hagenower SV, SG Einheit Crivitz – Torgelower FC Greif, SC Parchim – FSV Kühlungsborn, Doberaner FC – Güstrower SC, SV Nordbräu Neubrandenburg – SV Hanse Neubrandenburg, Brüsewitzer SV – LSG Elmenhorst, Faulenroster SV – 1. FC Neubrandenburg, FC Mecklenburg Schwerin – Penzliner SV, FSV Altentreptow – SV Blau-Weiß Polz, Mulsower SV – SV Trinwillershagen, Einheit Grevesmühlen – FSV Bentwisch, SG Aufbau Boizenburg – Malchower SV, Dynamo Schwerin – FC Anker Wismar, Einheit Tessin – TSG Neustrelitz, FC Insel Usedom – Schweriner SC, Brüeler SV – Rostocker FC, SG Wöpkendorf – MSV Pampow, Pasewalker FV – FC Seenland Warin, MSV Groß Miltzow – SG Ludwigslust/Grabow, SV Jördenstorf – SpVgg Cambs-Leezen, TSV Bützow – FC Schönberg, FSV Blau-Weiß Greifswald – SV Waren, FC Landhagen – Greifswalder FC, SV Görmin – Grimmener SV, TSV 1860 Stralsund – Einheit Ueckermünde

Freilos: Hansa Rostock