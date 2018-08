Fussball : Effektivität entscheidet Derby

Landesliga: Spielvereinigung Cambs-Leezen gewinnt gegen Dynamo Schwerin in einer unterhaltsamen Partie mit 4:3

von Hagen Bischoff

26. August 2018, 23:32 Uhr

„Ich glaube, die Zuschauer haben ein schönes Spiel gesehen. Wir waren vielleicht fünf Mal richtig gut vorm gegnerischen Kasten und machen vier Tore“, resümierte Cambs-Leezens Offensivmann Christian Möller nach Spielschluss des Derbys gegen Dynamo Schwerin und hatte dabei gut lachen, gewann doch die Spielvereinigung aufgrund ihrer Effektivität das unterhaltsame Freitagabendspiel der Landesliga mit 4:3.

Während der ein oder andere Kicker der Spielvereinigung gar nicht so recht wusste, wie diese Partie gewonnen werden konnte, herrschte auf der Gegenseite bei den Schwerinern große Enttäuschung. „Wir hatten Chancen für drei Spiele, machen die aber nicht und legen uns die Gegentore stattdessen fast schon selbst rein“, fasste Dynamos Trainer Maik Aumann die vergangenen 90 Minuten zusammen.

Die „dickste“ Gelegenheit im ersten Durchgang hatten aber vor 180 Zuschauern die Hausherren. Patrick Wrobel jagte den Ball jedoch aus fünf Metern über den Kasten. Auf der Gegenseite machte ihm das Marvin Arnheim regelrecht nach und setzte das Spielgerät aus acht, neun Metern ebenfalls über das Tor. In einer spielerisch ordentlich Partie gingen die Schweriner kurz vor der Pause dann in Führung. Leon Lingk traf nach einem Freistoß von Paul Berger zum 1:0.

Kurz nach Wiederanpfiff glich Cambs-Leezen durch Rick Packheiser zum 1:1 aus (48.). Leezens Stürmer hatte wenig später die große Chance zur Führung, scheiterte aber am Riesenreflex von SGD-Keeper Sven Scharnitzki. Praktisch im Gegenzug schob dann Niklas Klingberg zum 2:1 für die Schweriner ein, die im Anschluss mit zwei guten Möglichkeiten so etwas wie eine Vorentscheidung verpassten. „Wir sind eine junge Truppe und aus solchen Sachen müssen wir lernen. Vor allem im letzten Drittel müssen wir die Konzentration hoch halten und auch nochmal nach links und rechts gucken, ob da ein Mann besser steht“, haderte Coach Aumann mit der Chancenverwertung, nahm seine Mannschaft aber auch in Schutz.

So ein bisschen aus dem Nichts fiel dann der 2:2-Ausgleich durch Daniel Klein, der seinen eigenen Torwart überwand, auch weil Kay Redlin bei einem Konter den Schweriner Abwehrspieler unter Druck setzte (60.). Damit für die Schweriner nicht genug, tauchte Christian Möller nach 71 Minuten frei vor Scharnitzki auf und tunnelte diesen zum 3:2. „Zum Glück hat er die Beine aufgemacht“, so Möller über seinen Treffer. Zuvor vergab Leon Lingk eine mögliche Dynamo-Führung – setzte den Ball haarscharf am Kasten vorbei. Anders Leezens David Hagemeister: Der behielt vor Scharnitzki bei einem Konter die Nerven und erzielte fünf Minuten vor Schluss das 4:2.

Schwerin warf nun alles nach vorn. Symptomatisch für den Dynamo-Auftritt: In der 89. Minute hielt SpVgg-Torwart Christoph Woelk glänzend einen Schuss von Thomas Friauf und war auch beim Nachschuss irgendwie am Ball, der von da an den Pfosten und ins Aus ging. Zwar überwand Friauf Woelk eine Minute später dann doch noch zum 3:4, in der Nachspielzeit gelang der Ausgleich aber nicht mehr. „Natürlich hatten wir ein bisschen Glück. Aber das ist ein Derby, da gehört das dazu“, so 3:2-Torschütze Möller abschließend.

SpVgg Cambs-Leezen: Woelk - Jürgens, Topfstedt, Svenßon, De. Hagemeister, Redlin, Thamm (77. Sühr), Da. Hagemeister, Wrobel (64. Lampe), Möller, Packheise (72. Breß).

SG Dynamo Schwerin: Scharnitzki - Brüggert (86. Wendel), Grube, Klein (77. Orozco), Mehrkühler (76. Graf) - Berger - Lingk, Scheel, Friauf, M. Arnheim - Klingberg.