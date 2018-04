Handball : Endspiel beim Frankfurter HC

3. Liga, Frauen: SV Grün-Weiß Schwerin gastiert beim Club an der Oder und peilt mit einem Sieg den Klassenerhalt an

von Hagen Bischoff

19. April 2018, 23:31 Uhr

Eigentlich wollten die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin den Drittliga-Klassenerhalt am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Wattenbek klar machen. Das hat bei der 25:26-Niederlage nicht geklappt. Und so wird das Saisonfinale beim Frankfurter HC am Sonntag doch noch ungewollt spannend.

Noch stehen die Schwerinerinnen mit 14:28 Punkten auf Rang neun und damit über dem Strich. Der MTV Altlandsberg, derzeit mit 14:28 Zählern Zehnter und damit auf dem Relegationsplatz, sitzt den Grün-Weißen allerdings im Nacken. Wollen die Schützlinge von Trainer Tilo Labs sich nicht auf Schützenhilfe der HSG Jörl DE Viöl in deren Heimspiel gegen Altlandsberg verlassen, sollten sie möglichst gegen Frankfurt doppelt punkten und gewinnen. Dann könnte auch Altlandsberg gewinnen, denn Schwerin hat gegen den MTV den direkten Vergleich gewonnen und würde so die Klasse halten und vor Altlandsberg bleiben. „Das ist alles Spekulation,“, meint Tilo Labs, für den es das letzte Spiel als Frauentrainer der Grün-Weißen ist und ergänzt: „Wir haben uns das am Ende selbst zuzuschreiben und jetzt hilft nur eins. Wir müssen unser Herz in beide Hände nehmen und kämpfen bis zum Umfallen, um beim Tabellenfünften zu punkten.“

Der FHC hingegen möchte natürlich auch zum Saisonabschluss ein gutes Spiel abliefern, denn im Anschluss an die Partie ist alles vorbereitet für eine Fan-Feier vor der Brandenburghalle. Bei den Schwerinerinnen ist man aber optimistisch, trotz einiger verletzter Spielerinnen, diese Feier ein wenig zu vermiesen. „Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen, brauchen ein wenig Glück und werden alles geben, um die mögliche Relegation zu umgehen“ meint Co-Trainer Menc Exner.

Das Hinspiel in der Halle an der Reiferbahn gewann der FHC deutlich mit 30:22, als die Partie bereits in Hälfte eins vorentschieden war. Alle Spiele beginnen an diesem letzten Spieltag am Sonntag um 17 Uhr, so dass kein Team vorher weiß, wer wie gespielt hat. Spannender geht’s eigentlich nicht – wenn auch aus Schweriner Sicht etwas ungewollt.