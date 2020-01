Futsal : Nach zwei Spielen aufgedreht

E-Junioren des ESV Schwerin erkämpfen sich Vize-Landesmeisterschaft im Futsal

29. Januar 2020, 18:14 Uhr

Futsal-Kreismeister waren die E1-Junioren des ESV Schwerin schon. Nun können sie sich auch Vize-Landesmeister nennen. Diesen Titel haben sich die jungen Eisenbahner in der Sporthalle Warnemünde gegen die anderen fünf Kreismeister erspielt.

Gekickt wurde im Modus Jeder gegen Jeden – und nach den ersten zwei Spielen konnten die Schweriner ihre Meisterträume fast schon begraben, schafften sie es doch nicht, ihr Leistungsvermögen vollends auszuschöpfen. Gegen den Wittenburger SV (0:0) und gegen die Bambini Fußball-Akademie (1:1) kam man jeweils nicht über ein Remis hinaus. Im dritten Spiel des ESV trafen die Landeshauptstädter dann bereits auf den Greifswalder FC, der seine beiden ersten Partien souverän gewann und schon zu diesem Zeitpunkt als Favorit für den Turniersieg galt. Mit der besten Turnierleistung gelang es den ESV-Jungs allerdings, gegen den späteren Sieger und neuen Landesmeister mit 2:0 zu gewinnen. Anschließend gewannen die Schweriner noch gegen die BSG Marlow (1:0) und spielten zum Abschluss gegen Friedland 1:1. Als einzige Mannschaft blieb der ESV so ohne Niederlage und freute sich am Ende über die Vize-Landesmeisterschaft. Bronze sicherte sich die Bambini FA 2006 aus Rostock. Mit Karl Erhart und Jonas Konkol wurden noch zwei Spieler um die Trainer Dietmar Koop und Jochen Schulz in die fünfköpfige Turnierauswahl berufen.

Beim neuen Vize-Landesmeister steht am Wochenende mit dem „Budenzauber“ in der Sporthalle der BS „Technik“ in Lankow das eigene Hallenturnier auf dem Programm. Dann kicken erst um 9 Uhr die F-Junioren, ab 14 ermitteln die E-Junioren ihre Sieger.