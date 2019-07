Tennis : Tennis-Talent eifert Graf und Becker nach

Schweriner Niels McDonald ab Freitag beim Deutschen Jüngstenturnier gefragt

von svz.de

31. Juli 2019, 00:01 Uhr

Am heutigen Mittwoch beginnt in Detmold mit der 43. Auflage des Nationalen Deutschen Jüngstenturniers die für die Talente-Sichtung und -Entwicklung mit Abstand wichtigste Veranstaltung des Deutschen Tennis Bundes. Das wird bei einem Blick auf die lange Liste der Sieger deutlich, in der auch fast alle ganz Großen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart stehen. 1977 wurde das Turnier aus der Taufe gehoben, und zu den Gewinnern bei der Premiere zählte auch Boris Becker. Drei Jahre später siegte Steffi Graf, und Tommy Haas trug sich 1987, 1988 und 1990 in drei verschiedenen Altersklassen sogar dreimal in die Siegerliste ein. Auch die aktuell besten deutschen Tennisspieler sind dort verzeichnet. Angelique Kerber 1999, Alexander Zverev 2007.

So stellt es schon einen außergewöhnlichen Erfolg dar, dass auch ein Schweriner Talent das schon geschafft hat. Niels McDonald ging vor zwei Jahren als Sieger in der Altersklasse U9 hervor. Nun nimmt der Schweriner Anlauf auf einen möglichen zweiten Triumph. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht, denn McDonald führt die Setzliste in der Altersklasse U11 an, und muss erst am Freitag zum ersten Mal ran. Die Konkurrenz ist auch zahlenmäßig unglaublich groß. Allein in der Altersklasse U11 liegen 142 Meldungen vor. Darunter die von Viggo Wagenknecht (Waren), einem weiteren aussichtsreichem MV-Talent. „Niels hat sich viel vorgenommen, weiß aber auch, wie schwer es für ihn wird“, so seine Mutter Anette Winkler, die Vorsitzende des Schweriner TC 1908.

Bis Sonntag sind insgesamt 710 Nachwuchshoffnungen in je vier Altersklassen der Mädchen und Jungen in Aktion, so dass außer in Detmold in sieben weiteren Städten der Region Ostwestfalen-Lippe gespielt wird,