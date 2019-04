Fussball : Vom perfekten Tag weit entfernt

Landespokal: FC Mecklenburg Schwerin verliert Halbfinale gegen den FC Hansa Rostock deutlich mit 1:6 (1:3).

von Hagen Bischoff

17. April 2019, 22:20 Uhr

Schwerin | Wenn man als Amateurfußballer im Landespokal gegen Profis – in Mecklenburg-Vorpommern also nur gegen den FC Hansa Rostock – antreten muss, dann braucht man einen perfekten Tag, um die Sensation zu schaffen und den Drittligisten aus dem Wettbewerb zu werfen. Von diesem perfekten Tag war der FC Mecklenburg Schwerin gestern Abend vor 1300 Zuschauern im Sportpark Lankow im Halbfinalspiel weit entfernt. Hansa ließ gegen den Verbandsligisten nichts anbrennen und gewann deutlich mit 6:1.

„Wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn du hier erfolgreich sein willst, dann muss halt alles passen. Das hat es nicht. Wir haben uns mehr oder weniger drei, vier Dinger selbst als Osterei ins Nest gelegt und wenn du dann gegen Hansa erst einmal zwei, drei zu null hinten liegst, dann wird es natürlich brutal schwer“, fasste Schwerins Kapitän Tino Witkowski zusammen.

An einem perfekten Tag hätte vielleicht auch Witkowski direkt nach dem 0:1 den Ball ins Tor gehoben. So wurde der Schuss des Spielmachers aber noch zur Ecke abgelenkt. „Das ist es halt. Wenn alles passt, dann machst den vielleicht rein und es steht 1:1.“ Stattdessen spielten die Gäste von der Ostseeküste souverän ihren Stiefel herunter und profitierten von einigen Unachtsamkeiten der Schweriner. Nach 27 Minuten und dem lupenreinen Hattrick Pascal Breiers war die Luft in diesem Pokalhalbfinale schnell raus. „Da gehen vor allem bei den jungen Spielern erst einmal die Köpfe runter. Die Wege tun noch mehr weh. Da brauchst du ein bisschen Erfahrung, damit du dich davon schnell erholst beziehungsweise gar nicht beeindrucken lässt. Das ist uns nicht ganz gelungen. Man hat aber, glaube ich, unsere Spielidee auch heute gesehen“,erklärte Witkowski so ein bisschen die psychologische Komponente auf Seiten der Schweriner. Stichwort Psychologie: Das einzige FCM-Tor an diesem Abend fiel eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Eine Minute vor der Pause spitzelte Witkowski den Ball von Mirnes Pepic’ Füßen. Die Kugel landete bei Thorben Wurr, der zum 1:3 traf. „Wir haben uns in der Kabine dann auch nochmal gepusht. Letztendlich haben wir uns stattdessen das 1:4 dann wieder fast selbst reingelegt“, so Tino Witkowski.

So wird der FC Hansa am 25. Mai um 10.30 Uhr gegen den Torgelower FC Greif um den Landespokalsieg in Neustrelitz spielen. Der FCM dagegen musste sich nun in den letzten vier Spielzeiten dreimal den Rostockern – zweimal im Halbfinale, einmal im Endspiel – beugen. Für den 29-jährigen FCM-Kapitän ist das kein Grund, griesgrämig zu werden: „Klar ist das ein bisschen frustrierend, aber das macht ja den Reiz am Wettbewerb auch irgendwo aus. Ein Halbfinale vor 1300 Zuschauern geht halt nur gegen Hansa.“

In der nächsten Saison werden die Schweriner den nächsten Anlauf im Landespokal-Wettbewerb nehmen. Und wenn wieder ein Spiel gegen Hansa Rostock vor der Brust steht, dann wird man in Schwerin wieder auf den perfekten Tag hoffen. Nur so haben die Amateure gegen die Profis eine Chance.

FC Mecklenburg Schwerin: Böttcher – Kanter (58. Hollnagel), Köhn, Zotke, Studier – Ewert (83. Reuter), Schulte, Leu, Henschke – Witkowski, Wurr (64. Hube).



FC Hansa Rostock: Sebald – Hüsing, Bischoff, Rieble – Ahlschwede, Wannenwetsch, Pepic (46. Hildebrandt), Scherff (27. Bülow) – Hilßner, Breier, Biankadi (71. Donkor)



Schiedsrichter: Florian Strübing (PSV Röbel/Müritz)



Zuschauer: 1300



Tore: 0:1 Breier (18./schließt nach Eingabe von Scherff konsequent ab), 0:2 Breier (25./Kopfball, nachdem sich Hilßner über rechts durchsetzt), 0:3 Breier (27./braucht nach erneuter Vorlage von Hilßner nur noch den Fuß hinzuhalten), 1:3 Wurr (44./nach schwerem individuellen Fehler von Pepic), 1:4 Breier (61./Vorarbeit Hilßner), 1:5 Hildebrandt (80.), 1:6 Breier (85./hat es einfach, nachdem ihm Donkor auflegt)