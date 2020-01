Laufsport : Von Wittenburg bis Laage

Laufcup Mecklenburg-Vorpommerns startet Anfang März mit Mühlenlauf – Schweriner Schlosslauf findet am 18. April statt

05. Januar 2020, 18:16 Uhr

Auch wenn derzeit durchaus frostige Temperaturen das Geschehen beherrschen, so stehen doch überall am Jahresanfang die Neujahrsläufe auf dem Sportprogramm. So wurde unter anderem gestern in Rastow oder aber auch in Rostock das neue Jahr läuferisch begrüßt. Am kommenden Wochenende bittet auch Schwerin mit dem 39. Neumühler Neujahrslauf zum sportlichen Start 2020.

Nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 1. März, startet dann mit dem 32. Wittenburger Mühlenlauf auch bereits die neue Laufcup-Saison Mecklenburg-Vorpommerns, die mit den Crosslauf-Landesmeisterschaften am 7. November in Laage endet. Dazwischen haben die Sportlerinnen und Sportler auf 14 weiteren Stationen die Chance, fleißig Cuppunkte zu sammeln.

Bei der Laufgruppe Schwerin weiß man, wie das funktioniert, heimst der Schweriner Verein doch seit Jahren vordere Platzierungen ein. Mit dem 6. Schweriner Schlosslauf richtet die Laufgruppe dann auch erneut am 18. April einen Cup-Lauf in der Landeshauptstadt aus. Zwar bedauern es die Schweriner, dass mit dem Poeler Abendlauf ein Termin in der Nähe der Landeshauptstadt in diesem Jahr wegfällt, die weiten Reisen nach Neubrandenburg, Stralsund oder aber Ueckermünde werden die Laufgruppe sowie die Sportler der Fünf-Seen-Laufgruppe aber erneut in Angriff nehmen. Gesucht werden in diesem Jahr übrigens die Sieger des 30. Laufcups Mecklenburg-Vorpommerns, kürte der Landesverband doch 1991 die ersten Gewinner.

Mit dem 32. Fünf-Seen-Lauf Anfang Juli, dem Schweriner Radrennen Mitte September oder aber unter anderem dem Ludwigsluster Schlossgartenlauf stehen neben den Laufcup-Terminen noch zahlreiche weitere sportliche Höhepunkte in der Region an.

Termine Laufcup MV 2020:

01.03.: 32. Wittenburger Mühlenlauf

14.03.: 29. Neubrandenburger Frühlingslauf

28.03.: 37. Ueckermünde Haffmarathon (LM Marathon)

18.04.: 6. Schweriner Schlosslauf

25.04.: 39. Warnemünder Stoltera-Küstenwaldlauf

09.05.: 29. Neubrandenburger Halbmarathon

16.05.: 14. scn energy-Lauf (Jatznick)

23.05.: LM Bahn 10.000 m/ 5.000 m (Rostock)

13.06.: 44. Oase-Inselseelauf (Güstrow)

12.07.: 38. Karl-Krull-Gedenklauf

18.07.: Lauf des SC Waren

12.09.: 25. Neubrandenburger Staffelmarathon

19.09.: 14. Baaber Heidelauf

11.10.: 19. Sebastian-Fredrich-Gedenklauf (LM 10 km, 5 km Straße, Lubmin)

24.10.: 27. Stralsunder Hochschullauf

07.11.: LM Crosslauf (Laage)

weitere bekannte Termine 2020:

21.03. 4. Schweriner Seen-Trail

13.04.: 30. Goderner Oster-Cross-Duathlon

19.04.: 12. Dammer Eldelauf

09.05.: 15. Schweriner Nachtlauf

14.05.: 3. Schweriner Zoolauf

14.06.: 37. Ludwigsluster Schlossgartenlauf

20.06.: 8. Empor Triathlon am Schaalsee

20.06.: 14. Aluman Grevesmühlen

28.06.: 32. Schweriner Schlosstriathlon

04.07.: 36. Schweriner Fünf-Seen-Lauf

25.07.: 8. Mühlentriathlon Stove

09.08.: 16. Schweriner Schlossschwimmen

20.09.: 6. Schweriner-Seen-Jedermann-Radrennen