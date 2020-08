Fussball : Zapel erlöst den FC Mecklenburg

Verbandsliga: Schwerins erster Saisonsieg gegen den SV Warnemünde war beim 1:0 ein hartes Stück Arbeit

Avatar_prignitzer von Hagen Bischoff

30. August 2020, 16:59 Uhr

Satte vier Gegentore musste der SV Warnemünde vor einer Woche in der 1. Runde bei Landesligist Cambs-Leezen hinnehmen. Der FC Mecklenburg hatte es am Freitagabend zum Verbandsliga-Auftakt vor 343 Zuschauern im Sportpark Lankow allerdings mit einer sattelfesteren Warnemünder Defensive zu tun. Erst nach 70 Minuten erlöste Nico Zapel nach einer schönen Flanke von Justin Werder mit seinem sehenswerten Tor zum 1:0 die Hausherren, die sich am Ende über einen doch verdienten ersten Saisonsieg freuen konnten.

„Wir hatten viel damit zu tun, Warnemündes Ergebnis vom Pokal aus den Köpfen zu bekommen“, sagte Schwerins Trainer Stefan Lau nach Spielschluss. Er wusste schon, dass die Gäste besser sind, als es das Pokal-Spiel in Leezen vermuten ließ. Dennoch präsentierte sich seine Mannschaft im ersten Durchgang viel zu harmlos. „In der ersten Halbzeit haben wir einfach keine Qualität auf den Platz gebracht. Punkt. Keine Pässe, keine Tempo, keine Ideen - es fehlte sehr viel“, resümierte Lau, der nach zwei Minuten den Ball auch im Schweriner Tor sah, allerdings hob der Linienrichter bei Warnemündes Treffer die Fahne – Abseits. „In der zweiten Hälfte hatten wir dann mit Emmanuel Gstettner viel mehr Qualität auf dem Platz. Da stimmten die Pässe und wir haben vorn viel mehr Bälle festgekriegt“, fasste Lau weiter zusammen. Tatsächlich kamen die Schweriner mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine, drückten Warnemünde immer weiter an die Strafraumgrenze und hatten dann nach 50 Minuten auch die große Chance zur Führung, als Berg Pekgür im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß setzte der sonst sichere Thorben Wurr allerdings an den Pfosten.

Erst zwanzig Minuten später schallte dann nach Zapels Treffer ein lauter Jubel durch den Sportpark. Elfmeterschütze Wurr verpasste elf Minuten vor Schluss nach einem gefühlvollen Freistoß von Gstettner mit seinem Schuss denkbar knapp das 2:0, sodass die Schweriner – auch aufgrund der Erfahrung aus dem späten Gegentor im Pokal-Halbfinale gegen Torgelow – bis zum Schluss etwas zittern mussten. „Es ist dann ein Auftaktspiel und dann weißt du eben doch noch nicht so recht, wo du stehst. Und je länger es 0:0 steht und du kein Tor schießt, sogar noch einen Elfmeter verschießt, umso schwieriger wird das mental auch“, sagte Lau abschließend. Der erste Sieg ist dem FC Mecklenburg nun aber nicht mehr zu nehmen.





FC Mecklenburg Schwerin: Böttcher – Lachnitt, Deters, Janelt (46. Gstettner) – Werder, Cunrady (62. Ewert), Zapel, Hube (62. Nauhan), Pekgür – Cruz, Wurr.



Tor: 1:0 Zapel (70.).



Zuschauer: 343.