Handball : Zwei Punkte auf dem Wunschzettel

von Hagen Bischoff

erstellt am 14.Dez.2017 | 23:21 Uhr

Zeit zum Erholen hatten die Drittliga-Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin genug. Zwei spielfreie Wochenenden in Folge haben definitiv für ausgeruhte Schwerinerinnen gesorgt, die morgen Abend um 18.30 Uhr in der heimischen Reiferbahnhalle noch ein letztes Mal im Jahr 2017 in einem Pflichtspiel gefragt sind. Zu Gast ist dann der Frankfurter HC.

„Wir sind wieder einmal in einem Heimspiel Außenseiter, allerdings auch nicht chancenlos“, erklärt Schwerins Trainer Tilo Labs und ergänzt: „Wir wollen natürlich zu Hause etwas reißen.“ Dass der Klub von der Oder bisher eine so gute Saison spielt, hat man in Schwerin im Vorfeld nicht erwartet, erkennt die Leistung aber an. „Sie spielen auch guten Handball und stehen zurecht da oben. Sie werden ein Gast mit viel Selbstbewusstsein sein“, so Labs. Wenn es nach dem Trainer geht, dann wird morgen Abend vor allem die Fehlerquote entscheidend sein. Wer sich weniger Fehler leistet, wird die Platte als Sieger verlassen. Zusätzlich wird es darauf ankommen, wer schneller mit dem System des Gegners klar kommt.

Bis auf zwei Ausfälle kann Trainer Labs – anders als noch in den zahlreichen vergangenen Spielen – auf den gesamten Kader zurückgreifen. Fehlende Alternativen sind dann keine Ausrede.

Nach dem Spiel steht für die Grün-Weißen noch die Weihnachtsfeier an, in Weihnachtsstimmung sind die Schwerinerinnen aber noch nicht. „Besinnliche Weihnachten gibt es bei uns definitiv erst nach dem Spiel“, sagt Trainer Labs. Am besten natürlich mit einem Heimsieg und zwei Zählern mehr im Gepäck.