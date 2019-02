Leichtathletik : 1. LAV feiert mit Sponsoren und Freunden

Der Verein schaute auf das Jubiläumsjahr 2018 zurück und wagte einen Ausblick auf 2019.

von Andre Gericke

19. Februar 2019, 20:33 Uhr

Rostock | Locker und gelöst ging es Dienstagabend beim Neujahrsempfang des 1. LAV Rostock in der Hauptgeschäftsstelle der Wiro zu. Die Leichtathleten schauten gemeinsam mit Sponsoren und Förderern auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2018 zurück. Immerhin feierte der Verein sein 20-jähriges Bestehen und veranstaltete unter anderem die Deutschen U20/U18-Meisterschaften im vergangenen Sommer. Und die Titelkämpfe waren nicht nur organisatorisch ein Erfolg. Mit drei Goldmedaillen für Dreispringerin Mara Häusler, Speerwerferin Julia Ulbricht und 800-Meter-Läufer Timo Liedemit glänzten die Rostocker auch auf sportlichem Gebiet. "Darauf sind wir natürlich stolz. Wir hoffen, dass wir unsere tollen Nachwuchsathleten jetzt auch weiter in den Erwachsenenbereich führen können, damit wieder Rostocker Sportler an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilnehmen. Das ist eins unserer großen Ziele", sagte Ralf Skopnik, Vorstandsvorsitzender des 1. LAV Rostock.

Neben dem Leistungssport hat sich der Verein aber auch dem Breitensport von den Kleinsten bis zu den Senioren verschrieben und versteht sich als Gemeinschaft. "Unser Leitspruch lautet: Gemeinsam viel bewegen! Diesen wollen wir auch in diesem Jahr wieder mit Leben füllen", so Skopnik beim Ausblick auf 2019.