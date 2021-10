Eishockey in Rostock : 2:7 – die REC Piranhas unterliegen auch den Salle Bulls Halle

„Insgesamt muss man sagen, dass wir in diesem Spiel stark angefangen und dann mehr und mehr nachgelassen haben. Am Ende ein verdienter Sieg für die Gastgeber“, musste REC-Mannschaftsleiter Dirk Weiemann feststellen.

Rostock | Es hat sich auch am Freitagabend nichts geändert: Mit dem 2:7 (1:2, 1:2, 0:3) bei den Saale Bulls des MEC Halle 04 gab es für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs, noch punktloses Schlusslicht der Oberliga Nord, die sechste Saisonniederlage. Am Sonntag um 19 Uhr geht es in der heimischen Eishalle Schillingallee gegen den Herforder EV weiter. ...

