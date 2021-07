Goalball in Rostock : 2. Bundesliga startet mit zwei Teams vom RGC Hansa

Erstmals ist ein reines Damenteam am Start. Es wird von den Rostockern gestellt.

Rostock | Mit der 2. Bundesliga nimmt am Wochenende die nationale Goalball-Saison Fahrt auf. Mittelpunkt ist dabei einmal mehr Rostock. In der Sporthalle der Christophorusschule wird am Sonnabend die Hinrunde ausgespielt. Von den insgesamt fünf Teams kommen vier aus Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb wurde der Spielort auch nach Rostock verlegt, denn ursprüngli...

