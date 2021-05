Handball in Rostock : A-Junioren des HC Empor auch im Rückspiel chancenlos

Die Rostocker verlieren nach dem 18:43 in Berlin auch das Rückspiel mit 25:40 gegen die Reinickendorfer Füchse.

Rostock | Die Handball-Junioren des HC Empor Rostock haben erwartungsgemäß Titelverteidiger Füchse Berlin Reinickendorf den Einzug in das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft überlassen müssen. Nach dem 18:43 im Hinspiel verlor das Team von Trainer Tristan Staat am Sonnabend in der Stadthalle auch auf eigenem Parkett mit 25:40. Vor der Pause gut mitge...

