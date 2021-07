Segeln in Rostock : Die schwer berechenbaren Windverhältnisse sehr gut gemeistert

Wenn auch teilweise die Nerven blank lagen, kam die Crew des Akademischen Segelvereins Warnemünde mit den schwierigen Bedingungen auf der Außenalster meist gut klar und wurde am 2. Spieltag der 2. Bundesliga Zweiter.

Rostock | Die schwer berechenbaren Windverhältnisse in der Hamburger „Innenstadt-Bucht von St. Georg“ letztlich sehr gut gemeistert und Rang drei vom Saisonauftakt in Überlingen/Bodensee sogar noch verbessert: Als Zweiter beendete der Akademische Segelverein Warnemünde den 2. „Spieltag“ der 2. Bundesliga auf der Außenalster und nimmt diese Position auch in der ...

