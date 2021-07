Segeln in Rostock : Alexander Schlonski und Philipp Buhl sind auf der Zielgeraden

In Kiel absolvieren der Rostocker Trainer und der Weltmeister in der Laser-Klasse ihre finale Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Vor dem Yachthafen Enoshima soll in Japan eine Medaille erkämpft werden.

Rostock | Die Warnemünder Woche beginnt an diesem Wochenende, auch die Laser sind am Start. Philipp Buhl (Segelclub Alpsee-Immenstadt), der Weltmeister in dieser olympischen Bootsklasse, und sein Trainer Alexander Schlonski (See- und Segelsportverein der Hansestadt Rostock) bestreiten ihre finale Vorbereitung auf die Spiele in Tokio bzw. Enoshima hingegen seit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.