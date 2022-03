NNN-Sportlerumfrage 2021 : Am 10. März werden die NNN-Sportler des Jahres 2021 verkündet

Die Auflösung erfolgt per Livestream aus dem Skoda-Autohaus der Unternehmensgruppe Ferdinand Schultz Nachfolger. Es ist die Fortsetzung der Premiere von 2021, als wir wir direkt aus der Fördertechnik-Werkstatt sendeten.

Rostock | Sechs Wochen lang haben wir – die Norddeutschen Neuesten Nachrichten NNN – auch für das Jahr 2021 wieder die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung, aus Rostock und Umgebung, wählen lassen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns im Zeitraum von Weihnachten bis Ende der ersten Februar-Woche ein Echo gegeben, das uns sehr erfreute, denn die Anzahl der Abstimmenden liegt in einem ähnlichen Bereich wie die 1800, die wir im vergangenen Jahr erreicht hatten.

Nun wird natürlich zu Recht von uns „Aufklärung“ erwartet – es häufen sich die gespannten Nachfragen, wann wir denn endlich das Geheimnis lüften. Die klare Antwort lautet: am Donnerstag, dem 10. März 2022.

Coronabedingt können wir zwar erneut keine festlich-ungezwungene Abendveranstaltung mit zahlreichen Gästen, wie das jahrelang gang und gäbe war, durchführen. Vor allem dass die Protagonisten selbst wieder fehlen, schmerzt uns. Aber wir geben uns alle Mühe, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten dennoch eine würdige Auswertung der NNN-Sportlerumfrage hinzubekommen. Dies wird abermals mittels eines etwa einstündigen Livestreams erfolgen, den Sie Donnerstag nächster Woche ab 18.30 Uhr unter www.nnn.de bzw. auch auf Facebook miterleben können.

2021 hatten wir – zumal wir ja wegen der Pandemie auch gar nicht anders konnten – erstmals dieses Format „ausprobiert“ und direkt aus der Werkstatt der Fördertechnik unseres langjährigen Partners FSN gesendet.

Und das nicht nur aus einer ungewöhnlich-außergewöhnlichen Umgebung, sondern auch mit dem erhofften Erfolg in der „Einschaltquote“.

Langjähriger Partner FSN ist wieder Gastgeber

Die Unternehmensgruppe Ferdinand Schultz Nachfolger wird auch diesmal der Gastgeber sein: in ihrem Skoda-Autohaus am Petridamm, das 2022 sein 25-jähriges Jubiläum begeht. FSN ebenso ein Dankeschön wie dem Kaufhaus Stolz für ihre Unterstützung!

Wie gesagt, die Präsenz an Mitwirkenden wird, muss sich am 10. März in einem engen Rahmen bewegen. Gleichwohl erwarten wir, selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regularien, dennoch „Studiogäste“, lassen uns die eine oder andere Überraschung einfallen.

Zu den Ergebnissen der NNN-Sportlerwahl werden wir – Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben sicher Verständnis dafür – heute noch nichts verraten, nur soviel dürfen wir schon mal durchblicken lassen: Es gibt in jeder Kategorie andere Sieger als bei der Umfrage für das Jahr 2020. Wir sehen uns am 10. März ab 18.30 Uhr!