Eishockey in Rostock : Nächsten Mittwoch können die Piranhas des REC wieder spielen

Am 18. Februar traten sie zum letzten Mal in der Oberliga Nord (0:6 in Herne) in Aktion, danach gerieten sie erneut in die „Corona-Falle“. NNN sprachen mit Vereins-Vizepräsident Christian Trems, wie es weitergehen soll.

Rostock | Wann können die Piranhas auf das Eis zurückkehren? Wir sind zurück im Training, die Letzten, die positiv getestet wurden, stellen sich jetzt beim Arzt vor und können, wenn die Werte stimmen, auch wieder trainieren. Sicher ist, dass wir am Mittwoch um 20 Uhr gegen Krefeld wieder einsteigen können. Am Freitag geht es dann ebenfalls zu Hause gegen Ham...

