Triathlon in Rostock : Auf Thomas Winkelmann wartet ein heißer Herbst mit vielen Starts

Der Athlet der TG triZack absolviert noch Wettkämpfe in Bremen, Amsterdam und Valencia.

Rostock | Thomas Winkelmann hat noch nicht fertig. Zwei Europameister-Titel im Aquathlon und Aquabike bei der Multisport-EM von Kaiserwinkl-Walchsee (Österreich) hat der aus Kogel bei Zarrentin stammende Lehrer bereits in der Tasche. Damit will sich der 38-jährige Triathlet der TG triZack Rostock nicht zufrieden geben. Der Start am Sonntag als „Age Grouper“ bei...

