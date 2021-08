Fußball in Rostock : B-Jugend des FC Hansa schlägt Lübeck und holt Remis gegen Stettin

Die Rostocker behaupten sich mit 3:1 gegen die A-Jugend des VfB, lassen im internationalen Vergleich gegen Pogon aber zu viele Chancen aus.

Rostock | Einen Sieg und ein Remis holten die B-Junioren des FC Hansa in zwei weiteren Vorbereitungsspielen auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach einem 3:3 in Anklam gegen die gleichaltrige Vertretung von Pogon Stettin (Polen) setzten sich die Rostocker in Neukloster mit 3:1 die A-Jugend des VfB Lübeck durch. Weiterlesen: Hansa B in der Vorbere...

