Handball in Rostock : B-Jugend des HC Empor nimmt am Wochenende am Sauerland-Cup teil

„Das ist ein sehr anspruchsvolles Turnier, das uns zeigen wird, wo wir derzeit stehen“, sagt Trainer Tristan Staat. In Menden trifft seine Mannschaft in der Vorrunde auf Dormagen, Nettelstedt und Lemgo.

Rostock | In der Vorbereitung auf die neue Regionalliga Nordost absolvierten die B-Jugend-Handballer des HC Empor bislang u. a. ein Trainingslager in Dänemark, Einheiten am Strand, zusätzliches Leichtathletik-Training unter Zehnkampf-Olympiasieger 1988 Christian Schenk und dem speerwerfenden Handballer Ralf Skopnik vom 1. LAV sowie Testspiele gegen Narva Berlin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.