Handball in Rostock : Attraktives Testspiel gegen eine prominente Mannschaft

Die Männer des Oberligisten Bad Doberaner SV treffen am Freitagabend um 18 Uhr in der heimischen Stadthalle auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Zuschauer müssen die gültigen Corona-Verordnungen beachten.

Rostock | Die Handballer des Bad Doberaner SV sind in der Vorbereitung auf die neue Serie in der Oberliga Ostsee-Spree Nord in einer Phase angekommen, in der das Spielgerät immer mehr beansprucht wird. Ein erster Höhepunkt dabei ist am Freitag ab 18 Uhr in der heimischen Stadthalle ein Vergleich mit dem Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV, der in der vergangene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.