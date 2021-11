Basketball : Die Rostock Seawolves dominieren bei den Itzehoe Eagles

Die favorisierten Gäste ziehen dem Neuling mit einer konzentrierten Verteidigung den Zahn und feiern einen deutlichen Erfolg.

Rostock/Itzehoe | Die Rostock Seawolves haben in der 2. Basketball-Bundesliga ProA den fünften Sieg im siebenten Spiel gefeiert. Im Nordderby bei Aufsteiger Itzehoe Eagles behielten die Ostseestädter nach einer konzentrierten Leistung mit 89:65 (23:10, 23.21, 16:20, 27:14) klar die Oberhand. Bereits am Sonntag geht es für die Wölfe mit dem Heimspiel um 16.30 Uhr in der...

