2. Basketball-Bundesliga ProA : Zwei schwere Aufgaben für die Rostock Seawolves

Am Freitag ist der Tabellenführer bei den Gladiators Trier zu Gast, am Sonntag geht es in der heimischen Stadthalle gegen die Eisbären Bremerhaven.

Rostock | Doppelspieltag für die Rostock Seawolves: Am Freitag müssen die Norddeutschen in der 2. Basketball-Bundesliga ProA um 19.30 Uhr bei den Gladiators Trier (10.) antreten. Keine 48 Stunden später ist der Spitzenreiter in der Stadthalle – erneut ohne Zuschauer – gegen die Eisbären Bremerhaven (11.) gefordert. Weiterlesen: Jetzt abstimmen für die Rostoc...

