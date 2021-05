Basketball : Die Rostock Seawolves gehen vorsorglich in Quarantäne

Ein am Sonntag beim Spiel gegen Jena beteiligter Schiedsrichter wurde am Montag positiv auf Corona getestet.

Rostock | Den Rostock Seawolves bleibt nach dem verkorksten Saisonende nichts erspart. Die Zweitliga-Basketballer, die in der Play-offs den avisierten Aufstieg in die 1. Bundesliga verpassten, haben sich am Montag in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Hansestadt vorsorglich in Quarantäne begeben. Betroffen davon sind Spieler, Trainerteam und der unmittelbar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.