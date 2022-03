Basketball in Rostock : Seawolves feiern 82:79-Zittersieg bei den Uni Baskets Paderborn

Mit dem 22. Sieg im 28. Saisonspiel festigen die Rostocker ihren Spitzenplatz in der 2. Bundesliga ProA. Allerdings war der Erfolg in Paderborn ein hartes Stück Arbeit.

Rostock | Einen Zittersieg feierten die Rostock Seawolves in der 2. Basketball-Bundesliga ProA mit dem 82:79 (13:18, 31:20, 21:25, 17:16) bei den Uni Baskets Paderborn. Mit dem 22. Erfolg im 28. Saisonspiel festigten die Ostseestädter den Spitzenplatz. „Es war ein sehr enges und hart umkämpftes Spiel, in dem wir am Ende die wichtigen Plays machen konnten“, sagt...

