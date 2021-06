Rostock Seawolves : Behnam Yakhchali wechselt in die Bundesliga nach Weißenfels

In einer Mitteilung seines neuen Vereins vergaß der Iraner aber auch nicht seinen alten Verein.

Rostock | Das Ziel von Behnam Yakhchali ist klar. Der iranische Nationalspieler verlässt die Rostock Seawolves in Richtung Syntainics MBC nach Weißenfels. Beim 15. der abgelaufenen Saison in der Basketball-Bundesliga unterschrieb der 25-Jährige einen Zweijahresvertrag – wie bei dem vor wenigen Wochen neu unterzeichneten Arbeitspapier in Rostock mit Ausstiegskla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.