Fußball in und um Rostock : Mit drittem Sieg in Serie endgültig im Mittelfeld festsetzen

Das hat der FSV Bentwisch in der Verbandsliga vor, wenn er am Freitagabend beim SV Waren 09 gastiert. Ebenfalls schon Freitag spielt in der Landesliga Nord Schlusslicht Doberaner FC Am Busbahnhof gegen den Grimmener SV.

Rostock | Der FSV Bentwisch (13. Platz/7 Punkte) eröffnet am Freitagabend um 20 Uhr beim SV Waren 09 (16./0) den 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Beide Teams standen sich schon in der 2. Runde des Landespokals gegenüber, der FSV gewann zu Hause 4:0. Gelingt Bentwisch der dritte Liga-Sieg in Serie, würde man den Kontrahenten weiter auf Distanz halten und si...

