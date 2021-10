Laufen in Rostock : Bravouröses Rennen von Anja Köster bei Baltic Run in Kühlungsborn

Die Rand-Rostockerin absolvierte den Halbmarathon in 2:12:48 Minuten auf Platz zwei. Nach der Hälfte der Strecke hatte sie noch 7:33 Minuten Rückstand auf die spätere Siegerin, am Ende waren es nur noch 50 Sekunden!

Rostock | Beim 18. Nationalpark-Lauf in Prerow war Erik Bludau (TC FIKO) hinter René Latzke (LG Oberhavel/ 1:20:32 Stunden) in 1:28:26 zweitschnellster Läufer des Halbmarathons und zugleich Sieger in der M30. Ebenfalls die 21,1 Kilometer wurden beim Baltic Run in Kühlungsborn angeboten. Die Rand-Rostockerin Anja Köster (2:12:48) lief auf Platz zwei gesamt so...

