Handball in Rostock : Empors Bundesliga-Jugend vergibt allein sieben Hundertprozentige

So gab es am Sonntag in der Fiete-Reder-Halle Marienehe gegen den VfL Horneburg eine vermeidbare 24:27-Niederlage. Zur Pause hatten die Blau-Gelben noch mit 15:13 geführt.

Rostock | Wer seine Chancen nicht verwandelt, hat schlechte Karten. So geschehen am Sonntag in Marienehe in der Hauptrunde B der Handball-Jugend-Bundesliga beim Spitzenspiel der Staffel 1 zwischen dem vormals Dritten HC Empor und dem Zweiten VfL Horneburg. Die Rostocker vergaben beim 24:27 (15:13) allein sieben sogenannte Hundertprozentige und verpassten dadurc...

