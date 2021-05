Leichtathletik in Rostock : Starke Gegner für die Speerwerfer des 1. LAV Rostock

Die Ostseestädter stellen sich bei den Halleschen Werfertagen der nationalen Konkurrenz und wollen ein Zeichen setzen.

Rostock | Für das Speerwurfteam des 1. LAV Rostock steht am Sonnabend bei den Halleschen Werfertage die erste echte Standortbestimmung der noch jungen Saison auf dem Plan. Julia Ulbricht bei den Frauen sowie Lilly Urban, die in Rostock trainiert aber weiterhin für ihren Heimverein Eintracht Frankfurt startet, Emely Grenzer und Eric Frank (alle U 20) sind an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.