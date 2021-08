Veranstaltung : Der 39. Stoltera-Küstenwaldlauf muss erneut verschoben werden

Die Macher um Günter Metelmann vom SV Warnemünde sagen trotz intensiver Bemühungen den Traditionslauf auch in diesem Jahr ab.

Warnemünde | Auch 2021 wird es keinen Stoltera-Küstenwaldlauf geben. Die 39. Auflage der Traditionsveranstaltung, die 2020 wegen Corona abgesagt wurde, kann auch am zuletzt gültigen Ausweichtermin am 25. September 2021 nicht durchgeführt werden. „Diese Absage haben wir uns nicht leicht gemacht.“ Ursprünglich sollte der Lauf am 24. April 2021 absolviert we...

