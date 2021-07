Goalball in Rostock : Der RGC Hansa will deutscher Meister werden

Für die Ostseestädter um die deutschen Nationalspieler Reno Tiede und Felix Rogge steht am Wochenende in Chemnitz die Hinrunde der 1. Bundesliga an.

Rostock | Das Ziel ist klar. Der Rostocker GC Hansa will in diesem Jahr deutscher Meister im Goalball werden. Am Wochenende wird in Chemnitz die Hinrunde ausgetragen. „Ich denke, dass es eine spannende und ausgeglichene Saison wird. Trotz des Abgangs von Michael Dennis hat sich an unserem Ziel nichts geändert: Wir wollen erstmals Deutscher Meister werden" ...

