Fußball in Rostock : Der SV Pastow eröffnet die Verbandsliga-Saison gegen Warnemünde

285 Tage nach dem letzten Schlusspfiff rollt endlich wieder der Ball in der höchsten Spielklasse von Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | Ganze 285 Tage nach dem bislang letzten Schlusspfiff am 1. November 2020 rollt ab Freitag wieder der Ball in der Fußball-Verbandsliga. MV-Sportministerin Stefanie Drese (SPD) und Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, werden im Stadion des SV Pastow im Bornkoppelweg in Broderstorf den Ehrenanstoß der neuen Spielze...

