Profisport und Corona : Die Reduzierung der Zuschauerzahl ist für alle Clubs ein Schock

Vereinen, wie den Rostock Seawolves, dem HC Empor Rostock oder den REC Piranhas, bricht ein nicht unerheblicher Anteil des Saisonetats weg.

Rostock | Nicht nur für den Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock war die Verkündung, dass nur noch 1000 Zuschauer für das Heimspiel am Sonnabend gegen den FC Ingolstadt zugelassen sind ein Schock. Insgesamt wurde der Profisport in Mecklenburg-Vorpommern hart getroffen, vor allem auch jene Vereine, die in Hallen aktiv sind. Nur noch 200 Personen sind unter and...

