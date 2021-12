Basketball : Rostock Seawolves setzen sich an die Tabellenspitze

Die Wölfe bezwingen im Top-Spiel den bisherigen Ersten Medipolis SC Jena mit 94:81 und lösen die Thüringer an der Spitze ab.

Rostock | Mit einer Machtdemonstration in der ersten Hälfte haben die Rostock Seawolves das Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA gewonnen. In der heimischen Stadthalle – leider ohne Fans – setzten sich die Norddeutschen am Donnerstagabend mit 94:81 (57:30) gegen Medipolis SC Jena durch und übernahmen pünktlich zum Weihnachtfest die Tabellenspitze vom ...

