Inlineskater-Hockey in Rostock : Näsenbären bezwingen die Märkischen Löwen mit 13:3

Die Hansestädter feiern einen starten Saisoneinstand und feiern einen klaren Sieg gegen den Aufsteiger.

Rostock | Zwar fehlt es in der Regionalliga Ost im Inline-Skaterhockey noch an Details zum Ablauf der Saison 2022, aber die Rostocker Nasenbären hatten schon ein Heimspiel. In Toitenwinkel bezwangen sie den Aufsteiger Märkische Löwen mit 13:3 (4:0, 2:3, 7:0). Mit 13 Feldspielern waren die Gastgeber gut aufgestellt, was über die gesamte Zeit für ein schnelles An...

